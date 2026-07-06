Россиянин упал с мотоцикла при ДТП во Вьетнаме и впал в кому: подробности о его состоянии
Родственники и друзья российского туриста, пострадавшего в серьёзной аварии во Вьетнаме, объявили сбор средств на его лечение. Об этом РИА Новости сообщила знакомая пострадавшего Валентина.
По данным агентства, 2 июля Алексей попал в масштабное ДТП. С тех пор он находится в реанимации в состоянии комы.
Медики провели операцию на головном мозге для удаления гематом, однако существенного улучшения состояния пациента не зафиксировали. Как уточнил ранее друг госпитализированного, россиянин проживал во Вьетнаме в последнее время, местных родственников у него нет.
В настоящий момент сбор средств направлен на оплату лечения и последующую реабилитацию. Дополнительной информации не приводится.
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