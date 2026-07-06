Россиянин упал с мотоцикла при ДТП во Вьетнаме и впал в кому: подробности о его состоянии

06 июля 2026, 17:51

РИА Новости: упавший с мотоцикла во Вьетнаме россиянин в тяжелом состоянии

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Родственники и друзья российского туриста, пострадавшего в серьёзной аварии во Вьетнаме, объявили сбор средств на его лечение. Об этом РИА Новости сообщила знакомая пострадавшего Валентина.