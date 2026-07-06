Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом и 12 пострадавшими
В Бобровском районе в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком пострадали 12 человек. Правоохранительные органы начали проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».
Напомним, что авария случилась 5 июля на 632-м километре трассы М-4 «Дон». В салоне автобуса «Хайгер» находились 26 пассажиров. Предварительно, водитель не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди грузовой автомобиль «Догфенг», которым управлял 65-летний житель Смоленской области.
Водитель автобуса и его 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их уже доставили в медицинское учреждение.
Прокуратура Воронежской области взяла под контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП, которую проводят следственные органы. Кроме того, надзорное ведомство организовало отдельную проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.
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