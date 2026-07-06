Прокуратура начала проверку после ДТП с рейсовым автобусом и 12 пострадавшими

06 июля 2026, 00:00

В Воронежской области начали проверку после ДТП с автобусом и 12 пострадавшими

Фото: Telegram-канал «Полиция Воронежской области» @mvd36

В Бобровском районе в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком пострадали 12 человек. Правоохранительные органы начали проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».