Россиянин упал в шахту лифта, пытаясь сходить туда в туалет

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Житель Дагестана намеревался сходить в туалет, забрел в шахту лифта и упал в нее. Мужчина получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, парень приехал на стройку со своими друзьями-грузчиками, которые выполняли работу на объекте. Пострадавший ждал приятелей в автомобиле, но внезапно захотел справить нужду и стал бродить по стройке в поисках туалета.
Из-за того, что освещения на стройке не было, мужчина оступился и провалился в шахту лифта.
Когда друзья кинулись искать пострадавшего, прошло уже несколько часов. Мужчина был обнаружен без сознания. Прибывшая на место происшествия скорая помощь экстренно госпитализировала парня. В настоящее время за его жизнь борются врачи.
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Из-за того, что освещения на стройке не было, мужчина оступился и провалился в шахту лифта.
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Анастасия Крестьянова