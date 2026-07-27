Учительницу обвинили в совращении трех мальчиков в Петербурге: что выявила экспертиза

27 июля 2026, 17:54

Экспертиза признала вменяемой учительницу, обвиненную в педофилии в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге завершилась психолого-психиатрическая экспертиза в отношении учительницы английского языка Афины Симеонидис, которую обвиняют в преступлениях против несовершеннолетних учеников. Об этом стало известно 27 июля.