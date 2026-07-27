Учительницу обвинили в совращении трех мальчиков в Петербурге: что выявила экспертиза
В Петербурге завершилась психолого-психиатрическая экспертиза в отношении учительницы английского языка Афины Симеонидис, которую обвиняют в преступлениях против несовершеннолетних учеников. Об этом стало известно 27 июля.
Как сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя городского главка СК РФ Виктор Козлов, эксперты признали женщину полностью вменяемой — каких-либо психических расстройств у нее не обнаружили. Представитель следствия добавил, что вина фигурантки подтверждается комплексом доказательств: показаниями троих пострадавших мальчиков, свидетельствами других школьников, а также данными, извлеченными из мобильных телефонов детей.
На текущий момент Симеонидис инкриминируют два тяжких эпизода по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) в отношении троих малолетних учащихся. По версии следствия, в апреле и июле 2025 года преподавательница дважды совершала действия сексуального характера с двумя 12-летними детьми у себя дома, руководствуясь личными мотивами.
В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить Симеонидис под стражу. Однако в конце месяца, после личного поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина, меру пресечения смягчили на подписку о невыезде. В Следственном комитете тогда пояснили, что такое решение приняли с учетом широкого резонанса в медиа и появления различных мнений о возможной невиновности обвиняемой.
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