Спасатели нашли тело погибшего на Эльбрусе россиянина
Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего альпиниста на Эльбрусе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
Им оказался россиянин, трое других погибших — иностранные туристы, тела которых нашли ранее. Сейчас спасатели приступили к спуску останков.
25 июля один из иностранных альпинистов спустился с горы и сообщил, что его спутникам стало плохо на высоте более 5000 метров. Всего на горе оставались шесть человек. Тела двоих из них обнаружили и эвакуировали, еще одного члена группы нашли живым. Обоих пострадавших доставили в больницу.
По данным агентства Reuters, все участники восхождения — жители боснийского города Зеница. Начальник спасательного отряда Альберт Хаджиев отметил, что туристы совершали восхождение без сопровождения гида. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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