Россиянин избил 98-летнюю женщину-ветерана ВОВ после отказа в деньгах

25 ноября 2025, 09:38

Тюменец избил 98-летнюю женщину-ветерана ВОВ из-за денег и получил срок

Фото: iStock/Zolnierek

В Тюмени осудили мужчину, ограбившего 98-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.