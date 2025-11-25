Россиянин избил 98-летнюю женщину-ветерана ВОВ после отказа в деньгах
В Тюмени осудили мужчину, ограбившего 98-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.
В мае этого года 53-летний Сергей С. пришел к пенсионерке, которой раньше помогал с ремонтом. Хозяйка квартиры узнала его и впустила внутрь, но тут же пожалела об этом.
Мужчина потребовал от нее деньги. Пожилая женщина отказалась, и он трижды ударил ее по голове, а затем стал угрожать ножницами и повторять требование. В итоге пенсионерка рассказала, где хранит все сбережения. Грабитель вынес 29 тысяч рублей.
Как оказалось, Сергей ранее не раз привлекался к ответственности. За разбой с причинением тяжкого вреда здоровью в отношении него возбудили очередное уголовное дело.
Суд признал рецидивиста виновным, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Читайте также: