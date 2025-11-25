Жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила это стрессом после землетрясения
На Камчатке женщина заплатит 50 тысяч рублей за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло 30 июля этого года, когда 43-летняя жительница Петропавловска-Камчатского выпивала в общественном месте. Правоохранители сделали ей замечание, но она отреагировала агрессивно — сначала оскорбила одного из них, а затем укусила.
Вскоре на нее завели дело по статьям 318 и 319 УК — за оскорбление представителя власти и насилие, не опасное для жизни и здоровья. Женщина объяснила свое поведение стрессом из-за землетрясения, которое произошло в тот день. В ходе заседания она раскаялась, и ее оштрафовали.
Читайте также: