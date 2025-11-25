Жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила это стрессом после землетрясения

25 ноября 2025, 09:19

Суд на Камчатке оштрафовал женщину, которая укусила полицейского

Фото: iStock/zoka74

На Камчатке женщина заплатит 50 тысяч рублей за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в своем телеграм-канале.