Россиянка пришла в суд с оружием против вампиров
В Омске 50-летняя гражданка попыталась пронести в Центральный районный суд заточенный деревянный кол. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.
Судебные приставы заметили странный предмет во время проверки её сумки. На вопрос о находке женщина уверенно ответила, что это осиновый кол. Она рассказала, что этот артефакт служит ей мощным энергетическим амулетом и придаёт уверенность в сложных ситуациях. Без него она не решилась бы прийти на заседание.
Тем не менее, сотрудники решили изъять предмет, так как он мог представлять опасность для посетителей и работников аппарата суда. В итоге женщине пришлось идти на заседание без своего амулета.
