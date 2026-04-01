Восьмилетняя девочка провалилась в колодец
В Кольчугино Владимирской области восьмилетняя девочка упала в колодец
Уголовное дело в Кольчугино Владимирской области возбудили после того, как ребенок провалился в глубокий колодец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Несчастный случай произошел на улице Матросова. Восьмилетняя девочка гуляла возле дома, когда упала в коллектор глубиной восемь метров.
Выяснилось, что люк не оборудовали надежной крышкой. Ветхое деревянное перекрытие, которое его закрывало, не выдержало детского веса.
К счастью, ребенка удалось спасти. Пострадавшую осмотрели врачи, угрозы ее жизни и здоровью нет. Школьницу отпустили домой.
Читайте также: