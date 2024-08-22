Россиянин устроил скандал на похоронах бойца СВО

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Похороны бойца СВО сорвал россиянин-фермер из Башкирии, передает издание «Башинформ», публикуя кадры скандала. Уточняется, что мужчина потребовал от участников траурного мероприятия закопать обратно могилу, которую уже вырыли.
«Это мое место, я буду хоронить здесь маму», — передала его слова сестра погибшего бойца.По словам племянника почившего военного, фермера «боится вся деревня». Родственник участника спецоперации считает происходящее позором.
Местные власти уже сообщили, что действия фермера неправомерные. Могилу вырыли заново, а фермер теперь интересует стражей порядка.
Ранее сообщалось, что свиньи испортили захоронения участников СВО в Новосибирске. По данным журналистов, животные убежали с фермерского участка, где производится колбаса. В сельсовете пообещали отстреливать свиней.
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