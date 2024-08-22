СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Кизеле

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Прокуратура начнёт проверку в связи со взрывом газовоздушной смеси, который произошёл в Пермском крае. Об этом сообщили в Известиях.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Ленина, 34 в Кизеле пострадал один человек. Его госпитализировали. Остальные жильцы были эвакуированы.
МЧС Пермского края сообщило, что из дома были эвакуированы 16 человек. Также было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как специалисты эвакуируют жителей дома, а у дома стоят несколько пожарных машин.
Хлопок газовоздушной смеси в Кизеле произошел сегодня. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию под контролем.
В региональном МЧС рассказали, что из-под завалов спасли мужчину. Из смежной квартиры вывели двух детей. Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Пожара не было. По данным источника СМИ, пострадали два человека.
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«На место происшествия выехал заместитель краевого прокурора Алексей Иванов, а также руководство прокуратуры Кизела и представители других правоохранительных органов. Кроме того, в доме находятся экстренные службы. Краевая прокуратура следит за временным размещением жильцов дома и оказанием им социальной поддержки», — сообщили в ведомстве.
МЧС Пермского края сообщило, что из дома были эвакуированы 16 человек. Также было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как специалисты эвакуируют жителей дома, а у дома стоят несколько пожарных машин.
Хлопок газовоздушной смеси в Кизеле произошел сегодня. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию под контролем.
В региональном МЧС рассказали, что из-под завалов спасли мужчину. Из смежной квартиры вывели двух детей. Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Пожара не было. По данным источника СМИ, пострадали два человека.
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Мира Полтева