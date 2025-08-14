Россиянин устроил скандал в баре и напал на сотрудников
В Обнинске судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил погром в баре и избил сотрудников. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент произошёл ночью в одном из заведений.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, посетитель ломал мебель, оскорблял персонал и окружающих, а затем напал на двух работников. После случившегося дебошир скрылся с места происшествия.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Злоумышленник заключён под стражу.
Читайте также: