Россиянин устроил скандал в баре и напал на сотрудников

14 августа 2025, 21:59

В Обнинске пьяный посетитель разгромил бар и избил работников

Фото: Istock / Sam Edwards

В Обнинске судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил погром в баре и избил сотрудников. Об этом сообщает «МВД Медиа».