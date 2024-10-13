Россиянин устроил стрельбу в караоке после отказа диджея включить песню

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В Казани 57-летний посетитель караоке открыл стрельбу после того, как диджей отказался поставить песню, передает РЕН ТВ.
Согласно данным, россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения, и когда диджей отказал ему в просьбе поставить песню, между мужчиной и персоналом караоке возник конфликт и началась драка.
Позднее пистолет подобрал один из сотрудников заведения, и, как сообщает РЕН ТВ, в городе был введен план «Перехват».
Ранее в Москве клиент, посетивший караоке-ресторан, открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения.
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«Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», – сообщается в публикации.
Позднее пистолет подобрал один из сотрудников заведения, и, как сообщает РЕН ТВ, в городе был введен план «Перехват».
Ранее в Москве клиент, посетивший караоке-ресторан, открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения.
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Александр Климов