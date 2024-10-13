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Россиянин устроил стрельбу в караоке после отказа диджея включить песню

13 октября 2024, 23:04
Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

В Казани 57-летний посетитель караоке открыл стрельбу после того, как диджей отказался поставить песню, передает РЕН ТВ.
Согласно данным, россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения, и когда диджей отказал ему в просьбе поставить песню, между мужчиной и персоналом караоке возник конфликт и началась драка.

«Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», – сообщается в публикации.



Позднее пистолет подобрал один из сотрудников заведения, и, как сообщает РЕН ТВ, в городе был введен план «Перехват».

Ранее в Москве клиент, посетивший караоке-ресторан, открыл стрельбу после того, как его выгнали из заведения.

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#драка
#стрельба
#казань
На аттракционе «Дорога ужасов» в Германии пострадали люди
11 человек пострадали в пожаре на аттракционе «Дорога ужасов» в Германии
13 октября 2024, 22:39

Фото: istock/bestdesigns

В Германии в городе Лер произошел пожар на аттракционе «Дорога ужасов». В результате происшествия пострадали 11 человек. Троих из них доставили в больницу, сообщает полиция.
«По меньшей мере 11 человек получили травмы из-за пожара на аттракционе «Дорога ужасов» в городе Лер (Нижняя Саксония) на северо-западе Германии", — пишет ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент случился на крупнейшем народном празднике Восточной Фризии, который каждый год привлекает в Лер около полумиллиона гостей. Пожар быстро потушили. Причины ЧП и размер ущерба сейчас выясняются.

Ранее в парке Санкт-Петербурга мужчина сгорел на раскладушке. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее, где сейчас работают следователи.

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#германия
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ДТП с шестью машинами произошло в Новой Москве
Шесть автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Новой Москве
13 октября 2024, 22:22

Фото: istock/ChiccoDodiFC

На Варшавском шоссе в Новой Москве случилось тройное ДТП с шестью машинами, среди которых три авто каршеринга. Об этом сообщили вечером 13 октября в правоохранительных органах.
«На Варшавском шоссе, 179, в сторону центра, шесть машин попали в аварию, три из них — каршеринговые», — цитирует источник РИА Новости.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работают инспекторы ГАИ. Автоинспекторам предстоит выяснить все подробности аварии, и установить виновника массового ДТП.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, который не смог заплатить за проезд. Инцидент произошел 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя отвезти его бесплатно, так как у него не было денег. Водитель согласился, но на конечной остановке все же попросил оплаты. Не получив денег, он выбежал на улицу и жестоко избил парня.

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#гаи
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206 млн рублей арестовали на счетах бросившего в сугроб ребенка блогера Косенко
На счетах бросившего в сугроб ребенка блогера Косенко арестовали 206 млн рублей
13 октября 2024, 21:50

Фото: istock/gorodenkoff

Суд в Москве арестовал счета блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. По данным правоохранительных органов, общая сумма арестованных средств превышает 206 миллионов рублей.
«Косенко обвиняют по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или зарплату за год. Доход Косенко за 2023 год составил около 206 миллионов 381 тысячи рублей», — цитирует источник ТАСС.

Всего у блогера нашли 43 счета в разных российских банках — арестовали все.

Видео с брошенным в снег ребенком блогер опубликовал в январе 2024 года. После проверки против Косенко возбудили уголовные дела о ненадлежащем воспитании ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Сейчас отец мальчика в розыске, ему грозит до 10 лет колонии.

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Мужчина сгорел на раскладушке в парке Петербурга
В Петербурге мужчина сгорел на раскладушке в парке
13 октября 2024, 21:34

Фото: istock/gorodenkoff

Мужчина сгорел на раскладушке в парке Санкт-Петербурга. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее. Об этом сообщает городской Следственный комитет.
Пожар на аллее заметили очевидцы и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС потушили горящее тело. Сейчас следствие выясняет подробности.
«13 октября на Липовой аллее обнаружили открытое горение. После тушения огня МЧС нашли тело мужчины на раскладушке. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей».

Следователи сейчас опрашивают очевидцев. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить. Возможно на момент пожара он уже был мертв. Не исключается версия, что это был бездомный. Сообщается, что доследственную проверку проводит Следственный отдел по Приморскому району СК по Санкт-Петербургу.

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В Подмосковье водитель автобуса избил подростка за проезд без денег
13 октября 2024, 21:24

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, у которого не было денег на проезд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя довезти его бесплатно, поскольку у него не было денег. Водитель согласился, однако по прибытии на нужную остановку мужчина всё же попросил мальчика оплатить проезд. Не получив денег он выскочил на улицу вслед за парнем и жестоко избил его.

За подростка быстро заступились прохожие, которые оттащили от него неадекватного водителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Растёт число пострадавших при взрыве беспилотника в Израиле
Число пострадавших от взрыва дрона на севере Израиля достигло 39
13 октября 2024, 21:09

Фото: iStock/Foremniakowski

Число пострадавших от взрыва беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что ещё пятеро из числа пострадавших получили тяжёлые ранения.

Беспилотник взорвался вблизи города Биньямина на севере Израиля. Власти не сообщали подробности произошедшего, однако из СМИ следует, что перед приближением дрона не сработали сирены воздушной тревоги.

Также местные издания пишут, что некоторых раненых приходится госпитализировать на вертолётах.

По предварительным данным, беспилотник был запущен боевиками «Хезболлы» с территории Ливана.

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#госпитализация
#пострадавший
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Двое детей пострадали на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти
Известия: на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали двое детей
13 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два ребенка получили травмы во время обрушения пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает вечером 13 октября газета «Известия», ссылаясь на источник.
По официальным данным областного правительства, пострадавшим от обрушения декораций в Толмачевском поселении оказывают помощь в Лужской ЦРБ.

Медики осмотрели 23 человека. Большинство травм – ушибы и ссадины.
«Госпитализированная женщина находится в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — сообщили в правительстве региона.

Происшествие на съемках в Ленобласти случилось в воскресенье, 13 сентября. По предварительным данным, упавшая декорация служила платформой, где актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер Карен Геворкян также пострадал от обрушения декораций. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

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#ленинградская область
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Возросло количество пострадавших на съемках фильма в Ленобласти
Количество пострадавших на съемках фильма в Ленобласти возросло до 15 человек
13 октября 2024, 18:39

Фото: istock/nicoletaionescu

Количество пострадавших на съемках фильма в Ленинградской области возросло до 15 человек. Деревянная платформа обрушилась 13 октября во время работы над кинолентой. Пострадавших доставили в больницу.
По словам источника, декорации не выдержали веса массовки, сообщает ТАСС. Все пострадавшие получили легкие травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Инцидент произошел в Толмачевском городском поселении Лужского района.

По данным региональных СМИ, упавшая декорация использовалась для платформы, где актеры массовки ожидали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер картины Карен Геворкян. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

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Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа
13 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/simpson33

Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа. Возбуждено уголовное дело о покушении общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 66-летний мужчина подстроил взрыв газа, чтобы навредить здоровью соседа. В воскресенье утром он демонтировал заглушку с газовой трубы, установленной в его квартире. Помещение быстро наполнилось газовоздушной смесью, после чего прогремел взрыв.

В результате этого происшествия сосед не пострадал, а вот сам пенсионер и 31-летняя женщина получили травмы.

Подчёркивается, что заглушка на трубе была установлена из-за неуплаты коммунальных услуг.

Теперь уфимец предстанет перед судом.

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