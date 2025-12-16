Россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и хладнокровно ограбил его

16 декабря 2025, 17:27

В Улан-Удэ задержали мужчину, ограбившего потерявшего сознание прохожего

Фото: Istock/Ocskaymark

В Улан-Удэ прохожий ограбил мужчину, который потерял сознание на улице. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.