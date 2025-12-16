Россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и хладнокровно ограбил его
В Улан-Удэ прохожий ограбил мужчину, который потерял сознание на улице. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Событие произошло в Октябрьском районе. Мужчина возвращался с работы, внезапно почувствовал недомогание и упал в обморок.
Рядом находился другой прохожий. Он увидел это и решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник похитил сумку пострадавшего. В ней лежали личные вещи, документы и деньги. Общая стоимость превысила 18 тысяч рублей.
Полицейские быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний безработный местный житель, ранее он не имел судимостей. Стражи порядка изъяли украденное и вернули имущество владельцу. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Подозреваемому избрали меру пресечения — подписку о невыезде.
