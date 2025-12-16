Достижения.рф

Россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и хладнокровно ограбил его

В Улан-Удэ задержали мужчину, ограбившего потерявшего сознание прохожего
Фото: Istock/Ocskaymark

В Улан-Удэ прохожий ограбил мужчину, который потерял сознание на улице. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Событие произошло в Октябрьском районе. Мужчина возвращался с работы, внезапно почувствовал недомогание и упал в обморок.

Рядом находился другой прохожий. Он увидел это и решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник похитил сумку пострадавшего. В ней лежали личные вещи, документы и деньги. Общая стоимость превысила 18 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний безработный местный житель, ранее он не имел судимостей. Стражи порядка изъяли украденное и вернули имущество владельцу. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Подозреваемому избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0