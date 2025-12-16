«На обследование»: Пьяный неадекват устроил погром в кемеровской больнице

16 декабря 2025, 17:08

В Кемерово росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в больнице

Фото: Istock/blinow61

В Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил дебош в одной из городских больниц. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ведомства.