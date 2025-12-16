«На обследование»: Пьяный неадекват устроил погром в кемеровской больнице
В Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил дебош в одной из городских больниц. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ведомства.
Инцидент произошёл, когда нетрезвый мужчина прибыл в медицинское учреждение для обследования. На территории больницы он начал ссориться с работниками, вёл себя агрессивно и неадекватно. Персонал сделал ему несколько замечаний, но гражданин проигнорировал их и продолжил нарушать порядок.
В ходе конфликта дебошир начал крушить имущество. Он нанёс удар кулаком по стеклянной двери, в результате чего разбил её и получил травму руки от осколков. Медики вызвали наряд Росгвардии. Прибывшие росгвардейцы восстановили порядок, задержали агрессивного пациента и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
