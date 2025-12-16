Россиянин жестоко избил сожительницу из-за холодного и недосоленного супа

16 декабря 2025, 15:50

Жителя Оренбургской области будут судить за избиение сожительницы из-за супа

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, который избил сожительницу из-за супа. Информацию распространила пресс-служба Ленинского районного суда Орска.