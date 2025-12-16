Россиянин жестоко избил сожительницу из-за холодного и недосоленного супа
В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, который избил сожительницу из-за супа. Информацию распространила пресс-служба Ленинского районного суда Орска.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК РФ против местного жителя. Ранее гражданин уже получал административное наказание за побои. Новый инцидент произошёл после того, как ему не понравился ужин, который приготовила его сожительница.
По информации следствия, мужчина пришёл с работы и раскритиковал суп. Ему показалось, что блюдо недостаточно горячее и недосоленное. Во время ссоры обвиняемый ударил возлюбленную.
От этих действий у женщины появилась ссадина на локте и кровоподтёк на кисти. Ребёнок потерпевшей, который увидел конфликт, вызвал полицию. Его действия остановили агрессора. В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.
