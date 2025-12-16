Россиянин-педофил изнасиловал детей в парке и получил срок
В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор местному жителю. Суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов края.
Происшествие случилось в парке «Чистяковская роща». Подсудимый заметил там двух девочек и совершил в их отношении действия сексуального характера. Одна из пострадавших сумела убежать. В отношении второй девочки злоумышленник продолжил свои действия и совершил ещё одно преступление.
По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы. Он отбудет срок в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось об инциденте в Пензе, где 20-летний парень надругался над маленькой девочкой в лифте.
