Россиянин-педофил изнасиловал детей в парке и получил срок

16 декабря 2025, 16:47

Жителя Краснодара осудили на 13 лет строгого режима за преступления против детей

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор местному жителю. Суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов края.