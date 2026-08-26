На трассе в Краснодарском крае тягач разворотило из-за столкновения с «Газелью»
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, недалеко от станицы Саратовской в районе Горячего Ключа, столкнулись грузовой автомобиль и «Газель». О происшествии сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
В результате ДТП грузовик получил серьёзные повреждения: у прицепа снесло верхнюю часть и образовались значительные деформации кабины.
По предварительной версии, водитель грузовой машины Renault Magnum с прицепом не учёл безопасный боковой интервал и задел попутную «Газель NEXT», которая ехала по правой стороне дороги. От удара водитель тягача получил травмы, несовместимые с жизнью. Шофёра «Газели» доставили в больницу. Сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось о серьёзном ДТП в Хабаровском крае. В аварии пострадали пять человек, включая ребёнка.
Читайте также: