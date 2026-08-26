На трассе в Краснодарском крае тягач разворотило из-за столкновения с «Газелью»

26 августа 2026, 13:30

На трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа столкнулись грузовик и «Газель»

Фото: Istock/JTeivans

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, недалеко от станицы Саратовской в районе Горячего Ключа, столкнулись грузовой автомобиль и «Газель». О происшествии сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».