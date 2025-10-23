В Липецке мужчина подал в суд на магазин из-за 15 рублей
В Липецке мужчина обратился в суд с иском к магазину после того, как на кассе цена напитка оказалась на 15 рублей выше, чем на витрине. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона, передает RT.
На кассе покупателю пояснили, что более низкая стоимость действует только по скидке, предложили воспользоваться картой другого клиента, извинились и даже были готовы отдать товар бесплатно. Однако мужчина воспринял это как оскорбление, приобрёл напиток по полной цене и направил жалобу в суд.
Фемида отказала в удовлетворении иска и обязала истца оплатить судебные издержки в размере 40 тысяч рублей. Суд указал, что заявитель злоупотребил своими правами, предусмотренными законом «О защите прав потребителей», а магазин предпринял все возможные меры для урегулирования конфликта до суда.
