В Липецке мужчина подал в суд на магазин из-за 15 рублей

23 октября 2025, 16:40

Фото: istockphoto / Zolnierek

В Липецке мужчина обратился в суд с иском к магазину после того, как на кассе цена напитка оказалась на 15 рублей выше, чем на витрине. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона, передает ​RT.