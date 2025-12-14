Россиянин вернул переведенные мошенникам деньги

14 декабря 2025, 13:01

МВД: 20-летний житель Твери смог вернуть переведенные мошенникам 12 тыс. руб.

Фото: istockphoto/blinow61

20-летний житель Твери сумел вернуть деньги, которые перевел мошенникам. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.