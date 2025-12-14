Достижения.рф

Россиянин вернул переведенные мошенникам деньги

МВД: 20-летний житель Твери смог вернуть переведенные мошенникам 12 тыс. руб.
Фото: istockphoto/blinow61

20-летний житель Твери сумел вернуть деньги, которые перевел мошенникам. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.



По данным полиции, молодой человек получил в мессенджере сообщение якобы от знакомого с просьбой оплатить заказ на 12 тысяч рублей. Он перевел указанную сумму, воспользовавшись кредитной картой.

Однако вскоре «приятель» попросил отправить еще 12 тысяч. Тогда тверичанин связался со знакомым другим способом и выяснил, что его аккаунт взломали, а сообщения рассылали злоумышленники.

После этого юноша обратился в службу поддержки банка. Сотрудники кредитной организации отменили операцию и вернули средства. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Никита Кротов

