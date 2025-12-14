Россиянин вернул переведенные мошенникам деньги
20-летний житель Твери сумел вернуть деньги, которые перевел мошенникам. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.
По данным полиции, молодой человек получил в мессенджере сообщение якобы от знакомого с просьбой оплатить заказ на 12 тысяч рублей. Он перевел указанную сумму, воспользовавшись кредитной картой.
Однако вскоре «приятель» попросил отправить еще 12 тысяч. Тогда тверичанин связался со знакомым другим способом и выяснил, что его аккаунт взломали, а сообщения рассылали злоумышленники.
После этого юноша обратился в службу поддержки банка. Сотрудники кредитной организации отменили операцию и вернули средства. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.
