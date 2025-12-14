В Троицке загорелась общественная баня

14 декабря 2025, 12:34

Фото: iStock/abadonian

Пожар произошел в общественной бане в Троицке. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».





На опубликованной им записи можно заметить, как из окон на последнем этаже здания валит густой дым. Женщина за кадром утверждает, что на место происшествия уже прибыли пожарные машины, однако в видео их не видно.

«У кого-то плохое утро», — комментирует автор ролика.