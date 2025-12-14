Число погибших из-за шторма на Шри-Ланке достигло 643
Число погибших из-за мощного шторма на Шри-Ланке достигло 643. Еще 184 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Ada Derana со ссылкой на национальный Центр управления катастрофами.
По последним данным, стихийное бедствие обрушилось на 25 районов страны. В общей сложности из-за непогоды пострадали 1,3 миллиона человек из 391 тысяч семей.
Стоит отметить, что мощные штормы часто происходят на Шри-Ланке из-за влажного климата, прибрежного рельефа и влияния циклонов Бенгальского залива.
Ранее стала известна сумма ущерба от масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге.
Читайте также: