Россиянин выбросил собаку из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына

23 октября 2025, 14:44

В Твери вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку с 13 этажа на глазах у сына

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Твери суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который выбросил собаку с 13-го этажа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.