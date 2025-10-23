Россиянин выбросил собаку из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына
В Твери суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который выбросил собаку с 13-го этажа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.
Инцидент произошёл в марте. По данным ведомства, пьяный мужчина поссорился с членами семьи, после чего взял французского бульдога своей супруги и на глазах у маленького сына выбросил животное из окна. Собака не выжила.
Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животным в целях причинения боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель питомца в присутствии малолетнего, с применением садистских методов.
Обвиняемому назначили наказание в виде десяти месяцев исправительных работ.
