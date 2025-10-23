Достижения.рф

Россиянин выбросил собаку из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына

В Твери вынесли приговор мужчине, выбросившему собаку с 13 этажа на глазах у сына
Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Твери суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который выбросил собаку с 13-го этажа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.



Инцидент произошёл в марте. По данным ведомства, пьяный мужчина поссорился с членами семьи, после чего взял французского бульдога своей супруги и на глазах у маленького сына выбросил животное из окна. Собака не выжила.

Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животным в целях причинения боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее гибель питомца в присутствии малолетнего, с применением садистских методов.

Обвиняемому назначили наказание в виде десяти месяцев исправительных работ.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0