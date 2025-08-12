Люди продают квартиры в Петербурге из-за нескончаемого секса в борделе

12 августа 2025, 16:49

Фото: istockphoto/:Denisfilm

В Санкт-Петербурге жители дома на улице Жуковского массово выставляют квартиры на продажу и съезжают — по их словам, они не выдерживают постоянных интимных контактов, которые слышны из размещённого за стеной борделя, сообщает телеграм‑канал «Mash на Мойке».