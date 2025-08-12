Люди продают квартиры в Петербурге из-за нескончаемого секса в борделе
В Санкт-Петербурге жители дома на улице Жуковского массово выставляют квартиры на продажу и съезжают — по их словам, они не выдерживают постоянных интимных контактов, которые слышны из размещённого за стеной борделя, сообщает телеграм‑канал «Mash на Мойке».
Соседи утверждают, что в заведение заходят разодетые мужчины и женщины, люди с наркотической зависимостью, а также однополые пары*. По словам жильцов, они не раз отправляли жалобы в соответствующие инстанции, но никаких мер предпринято не было.
Отдельно стало известно о задержании 23‑летнего мужчины по подозрению в групповом половом сношении с несовершеннолетними. По данным следствия, инцидент произошёл 23 мая: подозреваемый вступил в сексуальные контакты с двумя 15‑летними школьницами в «приватной» комнате кафе в одном из населённых пунктов Всеволожского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет). Задержание состоялось 9 августа рядом с домом подозреваемого в Невском районе. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации телеграм‑каналов, мужчина — уроженец ближнего зарубежья, два года назад получивший российское гражданство; как утверждается, он родом из Азербайджана.
*Движение ЛГБТ* признано в России экстремистским, террористическим и запрещено
Читайте также: