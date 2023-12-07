В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной

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Рядом с Московским вокзалом Санкт-Петербурга россияне из 5 регионов страны устроили массовую драку с применением ножей.
«Фонтанка» пишет, что это произошло вечером 6 декабря. После драки двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей госпитализировали на скорой с ножевыми ранениями. Врачи обработали раны, но от госпитализации пострадавшие отказались.
Зачинщиков драки оперативно задержали. Ими оказались мужчина из Карачаево-Черкесии, четверо приезжих из Калмыкии и два человека из Ставрополья. Всем участника драки от 30 до 40 лет.
В полиции на нарушителей порядка оформили протоколы о мелком хулиганстве. У задержанных изъяли семь ножей. Их отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Зачинщиков драки оперативно задержали. Ими оказались мужчина из Карачаево-Черкесии, четверо приезжих из Калмыкии и два человека из Ставрополья. Всем участника драки от 30 до 40 лет.
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Мария Фирсова