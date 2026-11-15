Россиянин вышел из отеля во Вьетнаме и бесследно исчез
Уже второй месяц во Вьетнаме продолжаются поиски россиянина, который вышел из отеля и бесследно исчез. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, 33-летний Альфреда из Альметьевска прилетел в Нячанг с другом, завершив рабочий сезон, — до этого он занимался ремонтом и продажей кондиционеров. Сначала он созванивался с матерью ежедневно, но в начале октября пропал на три дня, а потом позвонил родным с чужого телефона и предупредил, что задержится еще на неделю.
Вечером 7 октября, как утверждается, мужчина подошел к стойке регистрации двухзвездочного отеля, поинтересовался, где рядом можно перекусить и выпить, после чего ушел на улицу. Мобильный и документы остались в номере, а обратно в гостиницу он не вернулся.
Через два дня местная жительница, по ее словам, заметила похожего прохожего на Северном пляже — он шел босиком. Друг пропавшего тем временем обзвонил и обошел больницы и морги, а семья обратилась в полицию и консульство. Мать россиянина сейчас летит в Нячанг для самостоятельных поисков сына.
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