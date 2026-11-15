Россиянин вышел из отеля во Вьетнаме и бесследно исчез

15 ноября 2026, 15:47

SHOT: во Вьетнаме второй месяц ищут пропавшего россиянина

Фото: iStock/davit85

Уже второй месяц во Вьетнаме продолжаются поиски россиянина, который вышел из отеля и бесследно исчез. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.