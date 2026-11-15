Россиянин пытался сжечь заживо соперника из ревности

15 ноября 2026, 15:34

В Приангарье задержали парня, который попытался сжечь заживо соперника

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

22-летний житель Иркутской области попытался сжечь заживо своего соперника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.