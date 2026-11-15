Россиянин пытался сжечь заживо соперника из ревности
22-летний житель Иркутской области попытался сжечь заживо своего соперника. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло вечером 9 ноября в одном из домов на улице Березовой в поселке Качуг. Конфликт разгорелся на почве ревности. В разгар выяснения отношений хозяин жилья облил гостя бензином и поднес огонь. Очевидцы произошедшего сбили пламя и доставили мужчину в больницу, благодаря чему его удалось спасти.
Подозреваемого задержали, возбудив отношении него уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). В настоящее время решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.
Ранее сообщалось, что две пьяные школьницы из Омской области напали с ножом на подругу на почве ревности.
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