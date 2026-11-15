В Петербурге альпинист упал с высоты 25-этажного дома
В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия: мужчина упал с 25-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Брянцева, дом 7, корпус 1. Об этом сообщает «Фонтанка».
По предварительным данным, погибший — рабочий в возрасте около 30 лет, выполнявший строительные работы. Одна из местных жительниц в беседе с изданием рассказала, что мужчина занимался устранением протечки крыши на верхнем этаже здания.
По словам консьержки дома, альпинист работал на этом объекте не впервые. В настоящее время обстоятельства и подробности трагедии выясняются.
Ранее в Таиланде парашют с парой из Санкт-Петербурга упал в океан с высоты 50 метров. Она отправилась в полёт втроём вместе с инструктором.
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