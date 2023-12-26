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Россиянин во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер

Житель Выборга во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер
26 декабря 2023, 13:25
maxim4e4ek

maxim4e4ek

В городе Выборг Ленинградской области мужчина во время застолья сломал товарищу несколько ребер кастрюлей. Об этом пишет 78.ru.

Безработный 37-летний мужчина сидел на кухне вместе со своим другом. Они начали спросить, но словесные аргументы быстро закончились и один из мужчин начал отстаивать свою правоту кулаками. Хозяин ударил 33-летнего гостя кастрюлей, которая первая попалась на глаза.

Звуки драки услышали соседи и 2 раза вызвали полицейских. Только со второй попытки правоохранителям открыли дверь.


Пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у него множественные переломы ребер, пневмоторакс и другие повреждения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соседи
#мужчина
#медики
#избиение
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В Кургане уволили сотрудников больницы, устроивших драку на корпоративе
26 декабря 2023, 14:07

Фото: iStock/nito100

В Курганской области сотрудников больницы, которые подрались на новогоднем корпоративе и устроили погром в приёмном отделении, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл 25 декабря в межрайонной больницы поселка Мишкино.

Двое сотрудников медучреждения, не имеющих отношения к оказанию медицинских услуг, пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения и устроили конфликт, нанесший материальный ущерб зданию больницы. Оба участника потасовки были уволены.

Ранее в сети появились кадры, на которых видны последствия этой самой потасовки. Судя по всему, конфликт сотрудников перенёсся в отделение, где находились пациенты. На кадрах также можно заметить пятна крови, разбитые стёкла и перевёрнутую мебель.

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Житель Выборга во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер

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#пациенты
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#медучреждения
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#курганская область
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В Москве школьнику разорвало щёку петардой
26 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/stefanamer

Школьник из Москвы попал в больницу с открытой раной щеки после игры с петардами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 24 декабря девятиклассник из школы «Тропарёво» вместе с друзьями пошёл покидать петарды. В определённый момент школьник замешкался, в результате чего пиротехника взорвалась прямо рядом с ним.

Девятиклассника экстренно госпитализировали в столичную больницу, где у него диагностировали открытую рану щеки.

В настоящий момент школьник находится в хирургическом отделении.

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в приграничных регионах России торговля петардами на Новый год будет запрещена.

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#полиция
#школьник
#пиротехника
#петарда
#москва
#госпитализация
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Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег
Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Motortion

В Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца СВО, а после расчленили ее тело, предположительно, из-за денег. Об этом сообщает Mash.
Накануне мать сообщила сыну, находящемуся в зоне СВО о предстоящем разводе с отцом, объяснив это тем, что она влюбилась в мужчину из Средней Азии. Она попросила у сына 450 тысяч для первого взноса на ипотеку. Мужчина деньги ей перевел.

Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.

Изучив видеозаписи с камер, сотрудники полиция выяснили, что 22 декабря из подъезда дома, где проживала женщина, вышли двое мужчин с пакетами, которые они выбросили в мусор. Один из них оказался женихом пропавшей – 22-летний мигрант. Оказалось, что он вместе со своим родным братом напал на женщину. Они убили ее, а затем расчленили ее труп и избавились от него по частям. После этого мигранты ограбили квартиру. 26 декабря тело убитой было найдено.

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#полиция
#мигрант
#отпуск
#труп
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#мать
#отец
#сотрудники
#сво
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Две сестры грабили пенсионерок, проводя «обряды» со «святой водой»
Сёстры грабили жительниц Нижнего Новгорода, опаивая их водой с успокоительным
26 декабря 2023, 13:04

Фото: iStock/PeopleImages

Две родные сестры с помощью «святой воды» грабили пенсионерок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, сёстры 54 и 58 лет являются жительницами Кирова, но для совершения преступлений специально приезжали в Нижний Новгород. За этот год они обокрали нескольких пенсионерок, а одна даже потеряла сознание.

82-летняя пенсионерка познакомилась со злоумышленницами на улице и попросила к ним на ночлег. Социальная работница, прибывшая в квартиру, нашла старушку на полу без сознания, а сёстры сняли с неё золотую цепочку стоимостью семь тысяч рублей.

В МВД отметили, что во время допроса пострадавшая рассказала о «святой воде», которое её напоили преступницы. Проведённая экспертиза показала, что в воду было добавлено успокоительное.

О подобной ситуации рассказала и 79-летняя пенсионерка. По его словам, злоумышленницы проводили в её квартире обряд по восстановлению зрения. После того, как женщине дали «святой воды», она потеряла сознание, а, придя в себя, обнаружила отсутствие золотой цепочки и 200 тысяч рублей.

В отношении сестёр возбуждены уголовные дела по статье о краже. Одна из них заключена под стражу, а вторая находится под подпиской о невыезде. По решению суда им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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#кража
#пенсионеры
#нижний новгород
#полиция
#задержание
#уголовное дело
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Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию
Главк МЧС по Крыму: четыре человека пострадали при атаке на Феодосию
26 декабря 2023, 13:00

Фото: istock / sudok1

Число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

Скуртул заявил, что очаги возгорания в Феодосии были локализованы и ликвидированы. В тушении пожаров участвовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем, работают 20 межведомственных групп по учету ущерба, который нанесли близлежащим жилым домам.

Ночью глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он заявил, что взрывы были слышны около порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

До этого сообщалось, что в Крыму задержали россиянина за хранение в гараже килограмма тротила и оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#взрывы
#новости
#всу
#крым
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В Подмосковье жена чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала скорую, тот убежал
26 декабря 2023, 12:53

Фото: istock / Michael Nesterov

В Подмосковье женщина чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала ему скорую, тот сбежал от неё.

По данным телеграм-канала Shot, супружеская пара из Клина устроила разборку с криками, которые слышали их соседи. В ходе ссоры супруг начал избивать свою благоверную. В ответ она схватила нож, и вонзила его прямо в поясницу мужчине.

Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, решила вызвать бригаду медиков. Пока она звонила по номеру экстренной помощи, мужчина успел куда-то убежать. Сейчас его поисками занимается не только жена, но и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#сотрудники
#избиение
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Актёр из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве
26 декабря 2023, 12:34

Фото: iStock/ipopba

Актёр сериала «Слово пацана» Сергей Базанов и его подельник не признали вину в совершении убийства в 2011 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.
По её словам, удалось доказать причастность обоих фигурантов к делу с помощью показаний свидетелей, опознаний, очных ставок и по результатам проведённых судебных экспертиз.

В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину. Решением суда она отправлены под стражу.

Версия следствия гласит, что в ноябре 2011 года обвиняемые и их соучастники, личности которых ещё предстоит установить, напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в Москве. Нападавшие выстрелили в мужчину, который попытался оказать сопротивление. После этого они похитили у него 900 тысяч долларов. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.

Базанова и его подельника обвиняют по статье об убийстве, совершённом группой людей из корыстных побуждений.

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#следственный комитет
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#сериал
#обвинение
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Двоих жителей Волгоградской области задержали за выполнение заданий СБУ
26 декабря 2023, 11:46

Фото: istock / ancoay

В Волгоградской области задержали двух местных жителей за выполнение заданий Службы безопасности Украины. Об этом информирует телеграм-канала SHOT.

По данным канала, за каждое задание они получали 0,0038 биткоина.

Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба безработные и нигде не учатся. 15 декабря парни подожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. 21 декабря неподалеку от этого места они сожгли релейный шкаф. Отмечается, что пострадавших и задержек поездов не было.

В телефонах молодых людей обнаружили переписку с одним и тем же украинским куратором. За 2 преступления они получили порядка 30 тысяч рублей. В их жилищах обнаружили жидкость для розжига, банковские карты, телефоны и компьютеры, а также инструменты для вскрытия оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ. Парням грозит до 5 лет заключения.

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«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, пять человек ранены, последние новости
26 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Минувшей ночью ВСУ атаковали порт в Феодосии. В результате удара один человек погиб, двое получили ранения. Об обстановке в регионе в настоящее время и о том, какие меры будут приняты к тем, кто опубликовал фото и видео с места происшествия несмотря на предупреждения властей, расскажет редакция «Радио 1».

В порту Феодосии прогремели взрывы


В ночь на 26 декабря в районе морпорта Феодосии прозвучал мощный взрыв и серия мелких. Власти региона приняли решение об оцеплении территории порта и железнодорожного вокзала.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о произошедшем в своем телеграм-канале около четырех часов утра.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», – сообщил Аксёнов.

Глава региона также добавил, что жители нескольких близлежащих домов будут отселены.


Жертвы в результате удара по порту в Феодосии


Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил последствиях вражеской атаки в Феодосии. Он заявил, что один человек погиб, двое получили ранения.

Позже появилась информация о пяти пострадавших в результате ночной атаки на объект инфраструктуры. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

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В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

Шесть зданий оказались повреждены. В пункты временного размещения эвакуированы шесть граждан, остальные убыли к родным и знакомым, сообщил Аксёнов.


Последствия атаки на порт в Феодосии


Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В результате вражеской атаки, в нескольких жилых домах оказались выбиты стекла. Повреждения получило здание местного железнодорожного вокзала. Площадь пожара в порту составила более 1000 метров

Украина заявила о нанесении удара по десантному кораблю «Новочеркасск»


Инцидент в морпорту Феодосии прокомментировал украинский военачальник Николай Олещук. Он сообщил, что российский десантный корабль «Новочеркасск» был атакован украинскими войсками.

«А флота в РФ становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва» – следует большой десантный корабль «Новочеркасск», – заявил генерал.

Позже информацию о повреждении корабля подтвердило российское оборонное ведомство. В министерстве рассказали, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в результате противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет. На месте инцидента продолжают работать сотрудники профильных служб, коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.


Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму


После прозвучавших в порту Феодосии взрывов, советник главы Крыма Олег Крючков обратился ко всем местным жителям и гостям города с просьбой не публиковать в сети фото и видео с места происшествия.

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В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу

Однако вскоре в интернете начали распространяться соответствующие иллюстрации. Советник главы региона заявил, что спецслужбы вычислили тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что люди фактически выполняют роль разведки, снимая и выкладывая в сеть подобные видео. Крючков также напомнил, что за публикацию медиа материалов с ударами и их последствиями, грозит уголовная отнесенность.

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