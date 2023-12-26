Россиянин во время застолья сломал товарищу кастрюлей несколько ребер

maxim4e4ek
В городе Выборг Ленинградской области мужчина во время застолья сломал товарищу несколько ребер кастрюлей. Об этом пишет 78.ru.
Безработный 37-летний мужчина сидел на кухне вместе со своим другом. Они начали спросить, но словесные аргументы быстро закончились и один из мужчин начал отстаивать свою правоту кулаками. Хозяин ударил 33-летнего гостя кастрюлей, которая первая попалась на глаза.
Звуки драки услышали соседи и 2 раза вызвали полицейских. Только со второй попытки правоохранителям открыли дверь.
Ранее сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей
В Татарстане ребенок умер от пневмонии, которую мать лечила лекарством от кашля
Алина Юрчак