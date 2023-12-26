В Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад

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В городе Ишимбай (Башкирия) кадет избил одноклассника так сильно, что пробил ему селезенку. Причиной избиение стал разлитый лимонад.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 16-летний парень накинулся на соседа по комнате, когда тот пролил на стол лимонад. Он избил пострадавшего до разрыва селезенки, у него также диагностировали тупую травму живота. Подростку провели операцию.
Делом занялся Следственный комитет, нападавшему на сверстника кадету может грозить уголовное наказание.
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