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Самолёт Москва — Владивосток экстренно сел в Благовещенске из-за смерти человека

Фото: Istock/Dushlik

Пассажир рейса Москва — Владивосток умер на борту самолёта. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Во время полёта мужчина почувствовал себя плохо. Ему потребовалась медицинская помощь. Экипаж вместе с медработником, который находился среди пассажиров, начал оказывать первую помощь.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Благовещенске. Самолёт успешно приземлился. После этого к борту прибыли медики. Они осмотрели пассажира и констатировали его смерть. По предварительной информации, причиной гибели стал инсульт. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось об инциденте в Ульяновской области. Там разбился легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас».

Ольга Щелокова

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