Жители общины майя в Чьяпасе сожгли мужчину и его знакомую по обвинению в колдовстве

01 октября 2026, 09:03

В Мексике индейцы майя обвинили мужчину и женщину в колдовстве и сожгли

Фото: iStock/undefined undefined

В мексиканском штате Чьяпас жители общины Лас-Таситас расправились с 50-летним Николасом и его подругой Нормой, заподозрив их в колдовстве. Об этом сообщает Need To Know.