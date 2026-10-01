Жители общины майя в Чьяпасе сожгли мужчину и его знакомую по обвинению в колдовстве
В мексиканском штате Чьяпас жители общины Лас-Таситас расправились с 50-летним Николасом и его подругой Нормой, заподозрив их в колдовстве. Об этом сообщает Need To Know.
Инцидент произошел 22 сентября в поселении, где проживает народ цельтали, относящийся к группе народов майя. Николас занимался народным целительством. По одной из версий, нападение устроили люди, чье самочувствие ухудшилось после обращения к нему за помощью.
Соседи вывели мужчину и женщину на центральную площадь и несколько часов избивали их. Затем нападавшие облили пару бензином и подожгли. Очевидцы записывали расправу на телефоны.
Позже тела нашли у дороги под тканью. Расследование ведет прокуратура Чьяпаса, к делу подключили подразделение по делам коренных народов. Руководители общины отказались передать останки для экспертизы.
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