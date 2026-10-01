Школьник из Москвы перестал дышать после «коктейля» из энергетика и корвалола
16-летний школьник из Москвы потерял сознание после смешивания энергетика с корвалолом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Юноша участвовал в тренде, который набирает популярность в соцсетях: молодые люди смешивают корвалол с энергетиками ради «прихода опьянения».
После употребления смеси у школьника резко участилось сердцебиение, ему стало трудно дышать, а речь стала несвязной. Затем началась сильная рвота и диарея. Позже подросток потерял сознание и перестал дышать.
Прибывшая бригада медиков успела его откачать. Врачи поставили капельницу и рекомендовали срочную госпитализацию из-за острой интоксикации. Однако родители отказались от госпитализации и настояли на том, чтобы мальчик остался дома.
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