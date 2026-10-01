Школьник из Москвы перестал дышать после «коктейля» из энергетика и корвалола

01 октября 2026, 10:10

В Москве 16-летний школьник отравился смесью энергетика и корвалола

Фото: Istock/maxim4e4ek

16-летний школьник из Москвы потерял сознание после смешивания энергетика с корвалолом. ​Об этом информирует Telegram-канал SHOT.