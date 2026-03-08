Машина врезалась в вестибюль станции метро в Москве
Водитель легкового автомобиля врезался в стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская».
Как рассказал агентству городских новостей «Москва» источник, ДТП произошло на Кировоградской улице у дома 13а. Машина сначала наехала на препятствие (полусферу), после чего ударила двери входной группы станции. Пострадавших, как уточняется, нет.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Иркутске автомобиль сбил двух школьников, переходивших дорогу на красный сигнал светофора. По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла возле торгового центра «Кипарис». Подростки 15 и 16 лет выбежали на проезжую часть, момент наезда попал на запись видеорегистратора. После удара детей отбросило вперед.
Оба получили травмы и обратились за медицинской помощью.
