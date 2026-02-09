В российском цирке акробат сломал ногу на глазах у зрителей при падении с лошади

09 февраля 2026, 18:43

В нижегородском цирке артист получил тяжёлую травму после падения с лошади

Фото: Istock/Tatiana Belova

Акробат упал с лошади во время выступления в нижегородском цирке 8 февраля. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород».