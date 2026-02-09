В российском цирке акробат сломал ногу на глазах у зрителей при падении с лошади
Акробат упал с лошади во время выступления в нижегородском цирке 8 февраля. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород».
27-летний артист выполнял конный номер «Курс». Он балансировал на спине скачущей лошади, затем взлетал в воздух с разведёнными ногами. В одном из прыжков всадник потерял равновесие и упал на манеж.
Профессиональная реакция и умение сгруппироваться помогли смягчить удар. Однако артист не смог подняться самостоятельно, и ассистенты вынесли его с арены. Представление затем продолжилось. Врачи диагностировали у циркача открытый перелом правой голени.
Полученную травму классифицировали как тяжёлую. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Художественный руководитель Гия Эрадзе заявил, что артист жив-здоров и обязательно вернётся в манеж. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось, он проходит лечение.
