Россиянин взял у ребёнка телефон «поиграть» и оформил на его мать кредит

27 сентября 2026, 14:11

Под Пензой мужчина оформил кредиты на соседку через телефон её малолетнего сына

Фото: Istock/Olga Yastremska

В Пензенской области мужчина обманул малолетнего сына своей 49-летней соседки и похитил деньги через банковское приложение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.