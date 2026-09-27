Россиянин взял у ребёнка телефон «поиграть» и оформил на его мать кредит
В Пензенской области мужчина обманул малолетнего сына своей 49-летней соседки и похитил деньги через банковское приложение. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в Сердобском районе. Мужчина знал, что соседка разрешает малолетнему сыну играть на телефоне.
Он подошёл к ребёнку и попросил устройство, сказав, что тоже хочет поиграть. Получив устройство, злоумышленник через банковское приложение оформил на владелицу кредиты на 30 тысяч рублей, затем снял деньги и потратил их по своему усмотрению.
Женщина заметила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Стражи порядка задержали подозреваемого 2003 года рождения. Он сам рассказал, как именно всё произошло.
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