В центре Петербурга незнакомка набросилась на девушку и укусила её за лоб

27 сентября 2026, 14:00

Фото: Istock/Dzurag

В центре Петербурга девушка пострадала от укуса неизвестной гражданки, которая внезапно напала на неё возле метро. Об этом сообщает телеканал 78.ru.





Инцидент произошёл у входа на станцию «Площадь Восстания». Незнакомка вдруг схватила девушку за плечи и попыталась повалить на землю. Та стояла с сумками в руках, упиралась корпусом и не позволила ей этого сделать. Тогда агрессорша пустила в ход зубы.

«Она широко открыла рот и укусила меня в лоб, прямо зубами, и держала так несколько секунд», — рассказала пострадавшая.