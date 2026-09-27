В центре Петербурга незнакомка набросилась на девушку и укусила её за лоб
В центре Петербурга девушка пострадала от укуса неизвестной гражданки, которая внезапно напала на неё возле метро. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошёл у входа на станцию «Площадь Восстания». Незнакомка вдруг схватила девушку за плечи и попыталась повалить на землю. Та стояла с сумками в руках, упиралась корпусом и не позволила ей этого сделать. Тогда агрессорша пустила в ход зубы.
«Она широко открыла рот и укусила меня в лоб, прямо зубами, и держала так несколько секунд», — рассказала пострадавшая.До нападения дебоширка ругалась с мужчиной. После случившегося она вернулась к нему, оба выглядели нетрезвыми. Потерпевшая осталась стоять в ступоре, плакала и не могла прийти в себя.
Позже она обратилась в травмпункт. Медики признались, что видят такое впервые. Прокусить кожу агрессорша не успела. Пострадавшая зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.