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В Омской области подросток на Opel перевернулся и врезался в жилой дом

Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области подросток за рулём устроил ДТП. Подробности приводит МВД России по региону.



Происшествие случилось утром 27 сентября в Называевском районе. Несовершеннолетний водитель ехал на автомобиле Opel и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в жилой дом.

Водитель и пассажир 2010 года рождения получили травмы. Их доставили в больницу. В помещении никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося установят во время дальнейшей проверки.

Ранее сообщалось об инциденте в Приморье. Там молодой водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими.

Ольга Щелокова

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