В Якутске многодетная мать избила знакомую сковородкой на вечеринке слабослышащих
В Якутске на вечеринке для слабослышащих многодетная мать избила знакомую сковородкой. Информацию об этом распространил портал Sakhaday.ru.
Инцидент случился в ночь на 23 ноября в жилом доме на улице Жорницкого. Как рассказала пострадавшая, конфликт между женщинами возник во время встречи друзей с нарушением слуха. Многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения начала оскорблять её, а затем нанесла ей несколько ударов сковородой по голове.
После нападения женщина обратилась в медучреждение. Врачи зафиксировали у неё множественные ушибы и гематомы. Пострадавшая сообщила, что обидчица выразила желание поговорить, но сама она не хочет беседовать и рассчитывает на справедливое наказание для нападавшей.
