Уличный артист попал в реанимацию после нападения пьяной женщины на фаер-шоу

20 декабря 2025, 09:59

Baza: в Петербурге женщина напала на артиста фаер-шоу и пнула канистру с горючим

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центре Петербурга по вине пьяной зрительницы уличный артист получил сильные ожоги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.