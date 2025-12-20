Достижения.рф

Уличный артист попал в реанимацию после нападения пьяной женщины на фаер-шоу

Baza: в Петербурге женщина напала на артиста фаер-шоу и пнула канистру с горючим
Фото: iStock/maxim4e4ek

В центре Петербурга по вине пьяной зрительницы уличный артист получил сильные ожоги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



Инцидент произошел на Большой Морской улице во время фаер-шоу. Нетрезвая женщина приблизилась к сцене и пнула канистру с горючим в сторону артиста. Топливо разлилось и сразу воспламенилось, из-за чего загорелась одежда 27-летнего фаерщика. Мужчину госпитализировали в реанимацию с ожогами, покрывающими 50% его тела.

По информации 78.ru, злоумышленницей стала местная жительница. Она почувствовала запах гари, выбежала на улицу и, увидев выступление, пнула ёмкость с горючей жидкостью. Очевидцы задержали женщину, после чего её доставили в полицейский участок.

Жена пострадавшего артиста поделилась, что у него серьёзно обожжена левая сторона тела. Возможно, ему потребуется операция по пересадке кожи.

Екатерина Коршунова

