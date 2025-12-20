Уличный артист попал в реанимацию после нападения пьяной женщины на фаер-шоу
В центре Петербурга по вине пьяной зрительницы уличный артист получил сильные ожоги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на Большой Морской улице во время фаер-шоу. Нетрезвая женщина приблизилась к сцене и пнула канистру с горючим в сторону артиста. Топливо разлилось и сразу воспламенилось, из-за чего загорелась одежда 27-летнего фаерщика. Мужчину госпитализировали в реанимацию с ожогами, покрывающими 50% его тела.
По информации 78.ru, злоумышленницей стала местная жительница. Она почувствовала запах гари, выбежала на улицу и, увидев выступление, пнула ёмкость с горючей жидкостью. Очевидцы задержали женщину, после чего её доставили в полицейский участок.
Жена пострадавшего артиста поделилась, что у него серьёзно обожжена левая сторона тела. Возможно, ему потребуется операция по пересадке кожи.
