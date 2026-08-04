Россиянин загадочно исчез за рубежом после концерта культовой группы
Россиянин пропал в Черногории после концерта культовой рок-группы «Мумий Тролль». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идет о 21-летнем джаз-музыканте Георгии Соломатине из Санкт-Петербурга. 31 июля он поехал на выступление группы из города Бар в Будву, расстояние между которыми около 40 километров. Однако после концерта парень загадочно исчез, перестав выходить на связь. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали его в Баре перед выездом в Будву. В день исчезновения на нем были белая футболка, серые шорты, черные кеды и зеленая панама.
По данным источника, к поискам пропавшего присоединились более тысячи волонтеров. Они прочесывают места вдоль трассы между городами, осматривают придорожные кафе и расклеивают листовки с ориентировкой. На одном из этапов поисковики нашли тело, но позже выяснили, что это не петербуржец.
Соломатин вместе с родителями переехал в Черногорию около десяти лет назад. Его отец занимается ремонтом автомобилей, а мать — дизайнер. Сам Георгий играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.
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