Россиянин загадочно исчез за рубежом после концерта культовой группы

04 августа 2026, 10:57

SHOT: 21-летний петербуржец пропал после концерта «Мумий Тролль» в Черногории

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Россиянин пропал в Черногории после концерта культовой рок-группы «Мумий Тролль». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.