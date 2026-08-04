В США задержали россиянина по делу о «доме» для моделей OnlyFans
В США задержали 21-летнего россиянина Никиту, которого следствие считает организатором схемы с моделями OnlyFans. По версии правоохранителей, молодой человек получал до 260 тысяч долларов ежемесячно и заработал почти полмиллиарда рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Никита вырос в семье эмигрантов из России: его мать работает воспитательницей, отец — дальнобойщиком. Ранее он занимался баскетболом, однако не смог продолжить спортивную карьеру из-за нехватки средств для перехода в более сильные лиги. После этого молодой человек открыл агентство по продвижению авторов OnlyFans. Девушек он искал через социальные сети и размещал в собственном коттедже. Там, по предварительным данным, одновременно жили около 30 моделей.
Следствие полагает, что участницы проекта проводили взрослые трансляции по восемь часов в сутки. Организатор забирал основную часть дохода. Некоторых девушек склоняли к оказанию платных интимных услуг. Силовики пришли в коттедж во время вечеринки, где находились американские блогеры и баскетболисты. При обысках они изъяли свыше 300 смартфонов, ноутбуки, документы, планы публикаций, интимные товары и два дорогих автомобиля, среди них McLaren.
Россиянину вменяют торговлю людьми, участие в организованной преступной группе и легализацию доходов. Ему грозит до 27 лет лишения свободы.
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