В США задержали россиянина по делу о «доме» для моделей OnlyFans

04 августа 2026, 09:49

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В США задержали 21-летнего россиянина Никиту, которого следствие считает организатором схемы с моделями OnlyFans. По версии правоохранителей, молодой человек получал до 260 тысяч долларов ежемесячно и заработал почти полмиллиарда рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.