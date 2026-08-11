Россиянин захотел стать супергероем, но укус паука отправил его в реанимацию

11 августа 2026, 12:05

В Екатеринбурге мужчина попал в реанимацию после укуса паука на балконе

Фото: Istock/Gugu Mannschatz

Житель Екатеринбурга попытался стать Человеком-пауком с помощью членистоногого, но организм не выдержал. Как сообщает Telegram-канал Baza, укус паука привёл 58-летнего мужчину в реанимацию с анафилактическим шоком.