Достижения.рф

Россиянин захотел стать супергероем, но укус паука отправил его в реанимацию

В Екатеринбурге мужчина попал в реанимацию после укуса паука на балконе
Фото: Istock/Gugu Mannschatz

Житель Екатеринбурга попытался стать Человеком-пауком с помощью членистоногого, но организм не выдержал. Как сообщает Telegram-канал Baza, укус паука привёл 58-летнего мужчину в реанимацию с анафилактическим шоком.



Хищник укусил уральца на балконе. У пострадавшего стремительно развился отёк, затем упало давление и нарушилось дыхание. Родственники вызвали скорую, а паука поместили в герметичную ёмкость и передали медикам.

Паукообразное вместе с пациентом доставили в ЦГКБ № 24 для идентификации энтомологами. Врачи экстренно ввели мужчине адреналин и гормональные препараты. После стабилизации состояния пострадавшего перевели в терапевтическое отделение для продолжения лечения и контроля.

Медики предупреждают: при анафилактическом шоке счёт идёт на секунды, отёк развивается молниеносно и может вызвать критические осложнения.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0