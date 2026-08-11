Россиянин захотел стать супергероем, но укус паука отправил его в реанимацию
Житель Екатеринбурга попытался стать Человеком-пауком с помощью членистоногого, но организм не выдержал. Как сообщает Telegram-канал Baza, укус паука привёл 58-летнего мужчину в реанимацию с анафилактическим шоком.
Хищник укусил уральца на балконе. У пострадавшего стремительно развился отёк, затем упало давление и нарушилось дыхание. Родственники вызвали скорую, а паука поместили в герметичную ёмкость и передали медикам.
Паукообразное вместе с пациентом доставили в ЦГКБ № 24 для идентификации энтомологами. Врачи экстренно ввели мужчине адреналин и гормональные препараты. После стабилизации состояния пострадавшего перевели в терапевтическое отделение для продолжения лечения и контроля.
Медики предупреждают: при анафилактическом шоке счёт идёт на секунды, отёк развивается молниеносно и может вызвать критические осложнения.
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