Россиянин захватил и изрезал заложницу в многоквартирном доме

01 сентября 2026, 07:26

В Южно-Сахалинске освободили женщину, которую удерживал мужчина с ножом

Фото: iStock/Sergei-Q

Житель Южно-Сахалинска захватил заложницу и удерживал ее в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.