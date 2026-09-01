Россиянин захватил и изрезал заложницу в многоквартирном доме
Житель Южно-Сахалинска захватил заложницу и удерживал ее в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.
По версии следствия, все произошло утром 1 сентября в доме № 12 по улице Физкультурной. 47-летний мужчина запер в квартире на шестом этаже свою 44-летнюю знакомую, где не менее пяти раз ударил ее ножом.
Для освобождения женщины привлекли сотрудников полиции, МЧС и СОБР регионального управления Росгвардии. Правоохранители перекрыли въезд в квартал и оцепили территорию, не впуская и не выпуская никого из подъезда.
Силовики задержали подозреваемого и спасли пострадавшую. Сейчас она находится в больнице, ее состояние уточняется. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сопряженном с незаконным лишением свободы и совершенное с применением насилия и оружия.
В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и направят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
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