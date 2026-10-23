Россиянин заказал убийство подруги бывшей жены и пошел под суд

23 октября 2026, 15:27

Краснодарец получил шесть лет за организацию заказного убийства подруги экс-жены

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в Краснодаре приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за организацию заказной расправы над подругой экс-супруги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.