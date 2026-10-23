Россиянин заказал убийство подруги бывшей жены и пошел под суд
Суд в Краснодаре приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за организацию заказной расправы над подругой экс-супруги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, осужденный испытывал личную неприязнь к 20-летней знакомой своей бывшей жены, предполагая, что она могла повлиять на ее решение о разводе. Мужчина попросил приятеля найти исполнителя — эти действия оказались в поле зрения правоохранителей, а дальнейшее проходило под их контролем.
Приятель сообщил мужчине о якобы найденном киллере, который согласился на преступление за миллион рублей. Заказчик передал посреднику сведения о девушке, в том числе ее фотографию, а также внес предоплату на сумму 500 тысяч рублей. Спустя время он получил снимок, якобы подтверждающий совершенное убийство, и перевел оставшиеся деньги.
Фигуранта признали виновным по статьям 33, 30 и 105 УК. Во время расследования его держали под стражей.
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