Россияне сделали больше 20 переводов и оказались в СИЗО
В Калужской области двух мужчин отправили в СИЗО за финансирование терроризма
В Калужской области заключили под стражу двух местных жителей, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом пишет ТАСС.
По информации агентства, задержанные совершили свыше 20 денежных переводов на счета запрещенной в РФ организации, занимающейся подготовкой и организацией преступлений на территории России. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.
Возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ («Финансирование террористической деятельности»). Расследование продолжается.
Ранее в Калужской области журналистка призывала к ударам по Москве. Она получила 6,5 года колонии общего режима.
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