Россияне сделали больше 20 переводов и оказались в СИЗО

23 октября 2026, 15:20

В Калужской области двух мужчин отправили в СИЗО за финансирование терроризма

Фото: istockphoto/OlFedv

В Калужской области заключили под стражу двух местных жителей, обвиняемых в финансировании терроризма. Об этом пишет ТАСС.