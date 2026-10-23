Россиянка зарезала мужа, поссорившись с ним из-за телевизора
58-летнюю жительницу Омска признали виновной в убийстве мужа и приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в комнате общежития на улице Степной. В какой-то момент супруги начали спорить из-за того, какую телепрограмму смотреть. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила им мужа — от полученного ранения он умер на месте.
Ранее сообщалось, что 35-летнего Волгограда признали виновным в покушении на убийство знакомой и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В пылу ссоры пьяный мужчина облил женщину спиртом и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Жизнь потерпевшей спасли прохожие, которые потушили пламя и вызвали скорую помощь.
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