Россиянка зарезала мужа, поссорившись с ним из-за телевизора

23 октября 2026, 15:11

Жительница Омска получила восемь лет колонии за убийство мужа

Фото: iStock/simpson33

58-летнюю жительницу Омска признали виновной в убийстве мужа и приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.