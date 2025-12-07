Россиянин закрыл жену в рехабе, чтобы не делить имущество

07 декабря 2025, 13:58

Москвич хотел забрать ребенка и закрыл жену в рехабе, чтобы не делить имущество

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Москвич насильно поместил свою жену в реабилитационный центр, чтобы избежать дележа имущества при разводе и забрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.