Россиянин закрыл жену в рехабе, чтобы не делить имущество
Москвич насильно поместил свою жену в реабилитационный центр, чтобы избежать дележа имущества при разводе и забрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
События развивались, когда женщина впервые задумалась о разводе. В один из дней ее супруг вызвал специалистов частного реабилитационного центра, которые ввели ей большую дозу успокоительного и увезли в медицинское учреждение за городом. Женщина пришла в себя запертой в палате.
Тем временем ее муж снял значительную сумму с банковских карт под предлогом оплаты ее лечения и подписал контракт с рехабом на полгода, обязавшись ежемесячно переводить организации по 75 тысяч рублей.
Пропажу женщины заметила ее адвокат, которая не могла связаться с клиенткой, всегда отличавшейся ответственностью. В итоге пострадавшую удалось разыскать. Она сообщила, что в центре находились и другие россиянки, попавшие туда аналогичным образом.
Читайте также: