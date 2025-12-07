Достижения.рф

Россиянин закрыл жену в рехабе, чтобы не делить имущество

Москвич хотел забрать ребенка и закрыл жену в рехабе, чтобы не делить имущество
Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Москвич насильно поместил свою жену в реабилитационный центр, чтобы избежать дележа имущества при разводе и забрать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



События развивались, когда женщина впервые задумалась о разводе. В один из дней ее супруг вызвал специалистов частного реабилитационного центра, которые ввели ей большую дозу успокоительного и увезли в медицинское учреждение за городом. Женщина пришла в себя запертой в палате.

Тем временем ее муж снял значительную сумму с банковских карт под предлогом оплаты ее лечения и подписал контракт с рехабом на полгода, обязавшись ежемесячно переводить организации по 75 тысяч рублей.

Пропажу женщины заметила ее адвокат, которая не могла связаться с клиенткой, всегда отличавшейся ответственностью. В итоге пострадавшую удалось разыскать. Она сообщила, что в центре находились и другие россиянки, попавшие туда аналогичным образом.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0