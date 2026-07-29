Женщину отправили в колонию за распыление перцового баллончика на детей
Петроградский районный суд приговорил местную жительницу к одному году колонии общего режима за распыление перцового баллончика на детей. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
20 июля 2025 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове произошел инцидент во время Фестиваля уличных театров. По данным суда, женщина использовала аэрозольное средство, так как подростки мешали ей видеть происходящее на сцене. В результате пострадали две школьницы. У них были выявлены химические ожоги глаз первой степени, а также диагностирован синдром сухого глаза.
Подсудимая полностью признала свою вину. Помимо тюремного заключения, суд обязал ее выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Сразу после оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.
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