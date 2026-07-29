Женщину отправили в колонию за распыление перцового баллончика на детей

29 июля 2026, 10:28

Суд приговорил петербурженку к году колонии за ослепление детей перцовкой

Фото: iStock/Rawpixel

Петроградский районный суд приговорил местную жительницу к одному году колонии общего режима за распыление перцового баллончика на детей. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов Петербурга.