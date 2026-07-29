В Ульяновске вора с 40 килограммами мяса нашли по следам на дороге

29 июля 2026, 09:35

Фото: iStock/cagkansayin

Полицейские задержали в Ульяновске 50-летнего безработного мужчину, подозреваемого в краже мяса из магазина. На его след правоохранителей вывели куски похищенного товара, выпавшие по дороге. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.