В Ульяновске вора с 40 килограммами мяса нашли по следам на дороге
Полицейские задержали в Ульяновске 50-летнего безработного мужчину, подозреваемого в краже мяса из магазина. На его след правоохранителей вывели куски похищенного товара, выпавшие по дороге. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.
Ночная кража произошла в Засвияжском районе города. По версии полиции, нетрезвый мужчина принес гвоздодер, сорвал навесной замок и отогнул оконную раму. Через узкий проем он проник в торговую точку и забрал свыше 40 килограммов мясной продукции.
По пути домой подозреваемый потерял часть добычи. Сотрудники полиции обнаружили продукты на улице и по оставленному следу установили предполагаемого вора. Задержанный ранее имел судимость. Часть мяса вернули владельцу магазина. Следователи возбудили уголовное дело о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Бразилии полиция задержала 24-летнего Андре Жуниора Силву де Карвалью по подозрению в убийстве его 35-летней сожительницы Стифани Рибейро Фирмино Силвы. По версии следствия, после преступления мужчина пытался выдать случившееся за суицид.
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